Президент о резонансных преступлениях: Лично проконтролирую, чтобы убийцы сидели в тюрьме! (ВИДЕО)

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Убийства в Костештах и Бельцах, а также другие резонансные преступления, произошедшие в канун и после Нового года, всколыхнули всё молдавское общество. Глава государства держит расследование данных дел под своим контролем.

В рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” он заверил, что все виновные и причастные к этим преступлениям понесут наказание по всей строгости закона.

– Я лично проконтролирую, чтобы те, кто убил людей, сидели в тюрьме. Я буду держать это под контролем. Тот, кто убил парня в Костештах, но и те, кто смотрел и не помог, должны ответить по закону. Обещаю, что это произойдет, и так будет в случае всех тяжких преступлений. В этом вопросе, чтобы вы знали, есть жесткий контроль президента, – сказал он.

Напомним, что в новогоднюю ночь двое парней, в возрасте 16 лет и 21 года, до смерти избили 20-летнего парня в Костештах. Избиение, по словам главы МВД, происходило на глазах порядка 15 друзей погибшего, которые, однако, оставались безучастными и в ситуацию не вмешались.

Поздним вечером 13 января в бельцком пригороде Елизаветовка военнослужащий Инспектората карабинеров застрелил в результате конфликта 23-летнего молодого человека. А двумя днями позже стало известно о тройном убийстве в Бельцах. 21-летний житель Тирасполя без постоянного места жительства на территории Молдовы убил двух мужчин и женщину, с которыми распивал алкогольные напитки, после чего поджег дом с трупами.