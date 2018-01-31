Президент о решении правительства: Провокация, направленная на раскол общества

Глава государства назвал очередным антинародным актом положительное заключение молдавского правительства о внесении в Конституцию страны поправки о проевропейской ориентации Республики Молдова.

– Рассматриваю данную инициативу Демократической партии, равно как и вердикт со стороны правительства, как провокацию, направленную на дальнейший раскол молдавского общества, – написал президент на своей странице в социальной сети.

Игорь Додон подчеркнул, что ни нынешнее парламентское большинство, ни правительство, не имеют никаких легитимных прав принимать судьбоносные решения от имени всего народа Молдовы. Он также напомнил, что и парламент, и правительство, согласно всем социологическим опросам, обладают чрезвычайно низким рейтингом общественного доверия.

– Любые поправки в Конституцию, касающиеся геополитического вектора страны или иных важнейших вопросов, может принимать только народ на референдуме, который Демпартия неминуемо проиграет. Поэтому правящее большинство избегает организовать плебисцит по данному вопросу. Я как глава государства и гарант Конституции страны, намерен препятствовать реализации этой инициативы всеми законными способами, – заключил глава государства.

Отметим, что сегодня правительство дало “зеленый свет” инициативе демократов о внесении европейской интеграции в качестве главного вектора страны в Конституцию Республики Молдова. Проект будет рассмотрен и в парламенте, который примет окончательное решение по этому поводу.