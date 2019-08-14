Президент о расследовании узурпации госвласти демократами: Уже приняты конкретные меры

Президент о расследовании узурпации госвласти демократами: Уже приняты конкретные меры

Тема узурпации государственной власти в стране Демократической партией в период с 7 по 14 июня текущего года также обсуждалась на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности. По словам главы государства, для расследования попытки антиконституционного путча ДПМ уже были приняты конкретные меры. 

– Вы знаете, что в начале августа было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 июня по 14 июня текущего года. Уже были приняты меры в связи с этим. Детали я раскрывать не буду, потому что речь идёт о тайне следствия. Парламентская комиссия во главе с Владимиром Цурканом сообщила нам, что к концу сентября раскроет некоторые подробности. Надеемся, что со стороны СИБа, Генпрокуратуры и НАЦ, которые задействованы в этом процессе, в ближайшее время будет представлена дополнительная информация, – сказал он. 

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