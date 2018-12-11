Президент о предстоящих выборах: Главное – не допустить дестабилизации

Президент страны прокомментировал озвученную сегодня Демократической партией просьбу к ЦИК и КСТР создать специальный Кодекс поведения на выборах. Глава государства отметил, что, вне зависимости от того, каким будет этот кодекс, предстоящая предвыборная кампания будет очень жесткой и грязной.

– И все абсолютно- есть три основных силы – социалисты, Демпартия и правые партии – будут вести очень жесткую борьбу. Партия социалистов, потому что последние 9 лет она не была у власти, и у нее будет право сказать, что те, кто сейчас находятся у власти и правые партии вместе были 9 лет – и Демпартия, и Майя Санду и Нэстасе. Они менялись местами, то один у власти, то другой, то один выходит на улицу и кричит «Долой», то другой, но они были вместе весь этот период. Когда закрывали школы, воровали миллиарды и т.д. Социалистов у власти не было. Поэтому вероятность того, что кампания будет непростой, – большая. Но думаю, что мы пройдем и через это, – сказал он.