Президент о пандемии: Ситуация в Молдове складывается лучше, чем в других странах, но расслабляться нельзя! (ВИДЕО)

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Члены Высшего совета безопасности обсудили на сегодняшнем заседании и эпидемиологическую ситуацию в стране. Завтра завершается режим ЧП, и руководство страны не намерено его продлевать, но это не значит, что риски заражения прошли. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

Глава государства пояснил, что с завтрашнего дня вместо Комиссии по чрезвычайным ситуациям начнет работу Комиссия по чрезвычайным ситуациям в области общественного здоровья.

– Скорее всего, будет объявлено чрезвычайное положение или “красный код” в области здравоохранения. С завтрашнего дня все полномочия по снятию ограничений или введению новых будут возложены с Комиссии по чрезвычайным ситуациям на Комиссию по чрезвычайным ситуациям в области общественного здоровья, – пояснил Додон.

Он призвал граждан быть предельно внимательными.

– Несмотря на то, что у нас ситуация обстоит лучше, чем в других странах – показатель смертности у нас 3,5%, тогда как мировой – 6,9%, в Румынии 6,5% – это не значит, что нам нужно расслабляться. Это показывает, что в минувшие месяцы ситуацией управляли хорошо, но важно, как она будет складываться и дальше. У нас есть достаточно и тестов, и лекарств, и расходных материалов, но все мы должны быть ответственными! – сказал он.

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