Президент: Нужно открыть еще 2-3 международных аэропорта и в других городах страны

Помимо существующего Международного международного аэропорта Кишинева, в Молдове нужно открыть еще 2-3 международных аэропорта и в других городах страны. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил президент Игорь Додон.

– Я считаю, что нужно либерализовать этот вопрос, если мы говорим о снятии монополий. Раньше были инвесторы, которые хотели открыть международные аэропорты в Маркулештах, Кагуле, Чадыр-Лунге, Бельцах. Мы должны позволить это сделать. Если, например, аэропорту в Маркулештах будет присвоен статус международного, тогда, я уверен, услуги будут дешевле, и мы больше не будем вынуждены платить те 9 евро, которые берут сейчас с каждого пассажира. Да, Международный аэропорт Кишинева останется, но нам нужно еще 2-3 международных аэропорта. Я думаю, что Министерство экономики должно сделать для этого всё необходимое, – сказал он.