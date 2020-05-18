Президент: Ни при каких обстоятельствах не поддамся шантажу со стороны олигархов!

«Как раз наоборот: всё, что они делают, еще сильнее убеждает меня в том, что мы не можем позволить стране снова оказаться в руках олигархов, а для этого нам следует принять твердые решения, как мы сделали это в июне 2019 года. И я готов принять такие решения, если на то возникнет необходимость», – подчеркивает Игорь Додон.

Олигархия продолжает мстить за отстранение от власти летом 2019 года. Однако попытки возмездия лишь выдают их гнев и неспособность вести открытую и честную борьбу. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Сегодня, отмечает он, мы стали свидетелями новой серии всё того же манипулятивного сюжета по демонстрации смонтированных видеокадров, которые были показаны еще в июне прошлого года.

– Единственная новизна сейчас – это связь между унионистом Реницэ и Плахотнюком, который использует первого как политический и манипулятивный инструмент, «сливая» ему обработанные кадры. Стало ясно, что Реницэ был агентом влияния, внедренным в блок АКУМ и ударившим в первую очередь по целостности самого блока, а теперь оказывающим другие «услуги» олигархам, – пишет Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Еще важнее, подчеркивает он, отметить контекст, в котором были обнародованы эти записи, – в тот самый день, когда правительство сообщило о запуске процедуры возврата аэропорта гражданам, когда прокуроры сообщили, что продвинулись в деле о краже миллиарда и вплотную подошли к политическим координаторам этого преступления, и когда наконец озвучиваются конкретные имена причастных и ясные мотивы обвинения. Вот почему сейчас появляются эти поддельные записи, уверен президент.

– Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и «пакетов», чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи. Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как всё было раскрыто и в отношении предыдущих записей. Совсем неслучайно появление этих манипулятивных записей именно сейчас, и я ожидаю новых атак, новых медиа-фейков, новых агентов влияния олигархов, которые «засветятся». В том числе речь идет о новой «покупке» депутатов с целью оставить страну без правительства в разгар кризиса. Всё это, однако, никак не сможет помешать юридическим процедурам, направленным против укравших миллиард, а я ни при каких обстоятельствах не поддамся их шантажу. Как раз наоборот: всё, что они делают, еще сильнее убеждает меня в том, что мы не можем позволить стране снова оказаться в руках олигархов, а для этого нам следует принять твердые решения, как мы сделали это в июне 2019 года. И я готов принять такие решения, если на то возникнет необходимость, – подытожил Игорь Додон.

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