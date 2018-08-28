Президент: Необходимо добиться перехода к постмониторингу Молдовы со стороны ПАСЕ (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил на официальном приеме по случаю Дня Независимости Республики Молдова.

Додон выразил убежденность, что наиважнейшим для всех институтов власти страны, гражданского общества и политического класса является вопрос обеспечения защиты основных прав и свобод человека. Поэтому необходимость в совершенствовании существующих механизмов обеспечения защиты основных прав и свобод человека, наполнения их истинным духом справедливости и ответственности является не только частью взятых на себя международных обязательств, но и основополагающим критерием и фактором дальнейшего успешного развития Республики Молдова.

– Настало время взвешенно оценить период становления институтов государственной власти в нашей стране с точки зрения их способности к уважению, соблюдению и обеспечению защиты основных прав и свобод человека. Нам всем необходимо признать, что по-прежнему недостаточно внимания уделяется именно этой сфере, как органами публичной власти, так и политическим классом страны, – сказал Додон.

Он отметил, что проанализировал складывающуюся ситуацию в этой сфере и считает, что в ближайшем будущем необходимо существенно пересмотреть отношение представителей всех ветвей власти к соблюдению основных прав и свобод жителей нашей страны.

– Необходимо практически улучшить сложившуюся ситуацию. Наша общая задача на среднесрочную перспективу – добиться перехода к постмониторинговому этапу в отношении Республики Молдова со стороны Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Выполнив эту важную задачу, мы заложим надёжный фундамент для устойчивого строительства действительно свободного, правового, многонационального государства, – подытожил Додон.