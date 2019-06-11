Президент: Некоторые послы дезинформируют внешних партнеров о политических процессах, происходящих в стране

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня первую рабочую встречу с новым министром иностранных дел и европейской интеграции Николаем Попеску, который сегодня принял присягу. Глава государства поздравил его с назначением на ответственный пост и пожелал успехов.

– Считаю господина Попеску профессионалом, а предложение премьер-министра Майи Санду о выдвижении его кандидатуры на пост министра – правильным кадровым решением. Выразил надежду на тесное плодотворное сотрудничество с Министерством иностранных дел и европейской интеграции под новым руководством, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В то же время Игорь Додон с сожалением констатировал почти полное отсутствие взаимодействия администрации президента и МИДЕИ при прежнем министре. В этом контексте президент указал на необходимость провести анализ деятельности отдельных послов Республики Молдова, которые в данный период времени дезинформируют наших внешних партнеров о политических процессах, происходящих в стране. Попеску при этом отметил, что статус послов обязывает их представлять государство в целом, а не политическую партию, как это происходит сейчас.

В ходе беседы стороны обсудили также вопросы продвижения взвешенной внешней политики Молдовы и особо подчеркнули важность сохранения в силе всех международных соглашений, заключенных Республикой Молдова, в том числе с Европейским союзом. Кроме того, они подтвердили объективный интерес нашей страны к восстановлению полноценного партнерства с Российской Федерацией.