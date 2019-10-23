Президент недоволен “застоем” в некоторых министерствах: Сделаю всё, чтобы правительство работало должным образом!

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После местных выборов в состав правительства будут внесены некоторые изменения с целью повышения эффективности исполнительной власти. Об этом Игорь Додон сообщил в эксклюзивном интервью порталу noi.md.

Президент выразил недовольство тем фактом, что в некоторых министерствах наблюдается “застой”, и это вызывает недоверие граждан.

– Больше месяца прошло со 100 дней доверия, предоставленного правительству, и почти ничего не изменилось. Наоборот, мы замечаем пассивность, даже странное равнодушие в деятельности некоторых министерств. Создается впечатление, что некоторые министры только и ждут выходных дней, чтобы сменить офисное кресло на домашний диван и расслабиться. После местных выборов, несомненно, нужно будет сделать некоторые изменения для более эффективного управления, – отметил Додон.

Глава государства объявил, что его команда и ПСРМ выступят с конкретными предложениями, направленными на повышение эффективности работы исполнительной власти. Дискуссии на эту тему будут организованы в ближайшее время и с лидерами блока “ACUM”.

– Я заверяю вас, уверяю граждан, что президент сделает все необходимое, чтобы правительство работало должным образом. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, чтобы не вызывать спекулятивных дебатов, но мы с командой советников интенсивно работаем в этом направлении. В нужное время у меня будут дискуссии по этим вопросам и с теми, кто в правительстве, с ПСРМ, с блоком “ACUM” и со всеми ответственными лицами, которые должны обеспечить эффективное развитие страны, – уточнил Додон.

Полная версия интервью будет опубликована завтра, 24 октября.