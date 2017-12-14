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Президент не станет объявлять день траура в Молдове в связи с кончиной румынского короля

Президент не станет объявлять день траура в Молдове в связи с кончиной румынского короля

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

– Президент Республики Молдова не считает, что смерть руководителя или монарха другого государства является поводом для объявления в Молдове дня траура. При всем уважении к соседней стране и румынскому народу, еще раз передаем наши соболезнования в связи со смертью короля Михая I,- отмечается в сообщении для прессы.

Ответ поступил после того, как спикер парламента Андриан Канду заявил, что обратится к президенту с просьбой объявить 16 декабря днем траура в Молдове. Именно в этот день в Румынии пройдут похороны монарха.

 

 

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