Президент: Не пугайтесь при виде солдат на улицах! Они помогают полицейским в этот непростой период (ВИДЕО)

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Чтобы помочь работникам полиции, сегодня был подписан указ о мобилизации сил Нацармии. Солдаты будут следить за исполнением решений комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил Игорь Додон.

Не пугайтесь при виде солдат на улицах Кишинева и других городов, где они будут находиться с завтрашнего дня. Они всего лишь помогают полицейским в этот период. Еще раз: избегайте мест массового скопления людей. Чем быстрее мы поймем это и будем осторожнее, тем быстрее выйдем из сложившейся ситуации. Если не будем сознательными и продолжим, как некоторые, например, те, кто въехал в страну и отпраздновал дни рождения и так далее, в таком случае кризисный период может затянуться, – отметил Додон.

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