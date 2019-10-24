Президент: Не позволю ни одной партии захватить Генпрокуратуру!

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Прокуратуре нужны не звезды, созданные в телестудиях, а честные профессионалы, уверен Игорь Додон.

Первая задача конкурсной комиссии, ответственной за избрание нового генерального прокурора, – не допустить ни одного кандидата, который напрямую или косвенно связан с политиками или партиями, не включать в короткий список кандидатов с сомнительным прошлым или не имеющих опыта практической деятельности, связанной с должностью генерального прокурора. Если мы действительно хотим, чтобы во главе Генеральной прокуратуры находился профессионал, человек, который останется независимым на протяжении всего срока полномочий, мы должны применять эти и другие фильтры с самого начала. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью порталу noi.md.

Комментируя тот факт, что в СМИ уже проводятся кампании за или против некоторых кандидатов на пост генерального прокурора, президент не исключил, что их организовали сами кандидаты или те, кто стоит за ними в политическом закулисье пытаются навязать им эту должность.

– Да, к сожалению, это политическое вмешательство в процессы, видимое невооруженным глазом. Любой может заметить, что в этом списке есть люди, которым нечего там делать, они не соответствуют утвержденным критериям; есть люди, пытающиеся скрыть свою связь с определенными партиями, некоторые делают вид, что забыли об этих связях, которые они раньше афишировали публично. Но я надеюсь, что отборочная комиссия сделает свою работу профессионально, корректно проведет процедуру отбора, и в таком случае я с удовольствием поддержу выбранного ими компетентного кандидата. Но если кто-то попытается играть в политические или другие игры за спиной этой комиссии, то у меня будет чрезвычайно жесткая позиция: я не позволю ни одной партии захватить это учреждение. Всякие технологии давления в СМИ и кампании в социальных сетях, с которыми тонко работают некоторые политические силы, не должны влиять на корректную работу отборочной комиссии. Уверяю вас, ни один из представителей политического класса не получит должность генерального прокурора. Прокуратуре нужны не звезды, созданные в телестудиях, а честные профессионалы, – сказал он.

Глава государства отметил, что у него лично нет предпочтений, связанных с тем или иным кандидатом, но, он ждет корректного отбора кандидатов и выбора настоящего профессионала, неподкупного человека.

– Я думаю, что средства массовой информации тоже поступают неправильно, поощряя попытки навязать кандидата политически или иным образом. Тем самым вы поощряете эти игры с телевизионным правосудием, поощряете некоторые небезопасные эксперименты с демократией и верховенством закона, так что давайте позволим комиссии делать свою работу профессионально, не оказывая на нее никакого давления. Уверяю вас, что любое внешнее давление, способное повлиять на правильный результат, если такое давление будет выявлено, то будет нейтрализовано процедурами, непосредственно связанными с процессом отбора генерального прокурора, – добавил президент.

Говоря же о реформе юстиции, Игорь Додон отметил, что “невозможно реформировать систему правосудия в течение двух или трех месяцев, но некоторые шаги были предприняты, у нас есть концепция, с которой нужно начинать, но которая должна быть существенно улучшена в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии”.

– Зарубежные эксперты сделали много дельных предложений, некоторые из них, о которых я говорил ранее, должны быть приняты, и мы, наконец, должны провести действительно эффективную реформу правосудия. Но следует отметить, что дела действительно сдвинулись с места, активизировалась работа правоохранительных органов по резонансным делам, представляющим общественный интерес, и это является показателем того, что в области правосудия ситуация начинает меняться, – подытожил он.