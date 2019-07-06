«Президент не потерпит коррупции!» Задержан член Комиссии по предоставлению гражданства РМ

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При содействии Президентуры Республики Молдова офицеры НАЦ и прокуроры антикоррупции задержали члена Комиссии по вопросам гражданства и предоставлению политического убежища. Он подозревается в актах пассивной коррупции, совершённых в рамках процесса предоставления гражданства Республики Молдова иностранным гражданам. Об этом на своей странице в соцсети написал советник президента Максим Лебединский.

Президент Республики Молдова подчёркивает, что не потерпит акты коррупции, вне зависимости от того, где они совершены: в области юстиции, прокуратуры, органов правовой защиты, публичной администрации любого уровня, а также вне зависимости от должностей, занимаемых вовлечёнными гражданами, – отметил Лебединский на своей странице в соцсети.

По его словам, в рамках расследования предстоит установить, участвовали ли в данных процессах и другие члены комиссии, в числе которых сотрудники аппарата президента, МИДЕИ, СИБ, Агентства публичных услуг и МВД.