Президент не отказывается от инициативы о сокращении числа депутатов: Раз людей стало меньше, зачем содержать столько начальников? (ВИДЕО)

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Сразу после президентских выборов Игорь Додон намерен вернуться к своей инициативе от 2017 года о сокращении числа депутатов парламента со 101 до 67. Об этом он заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.

Глава государства пояснил, что его инициатива обусловлена тем, что число в 101 депутат было закреплено в Конституции в начале 90-х годов, когда в стране было 4,5 млн граждан. За 28 лет треть населения покинула страну, а количество избранников осталось тем же. Президент считает, что это несправедливо.

– Раз людей стало меньше, зачем содержать столько начальников? Я по-прежнему считаю, что число депутатов нужно сократить, по меньшей мере, на треть. Это нужно сделать путем изменения Конституции. Сейчас у нас нет 67 мандатов, но я вам обещаю сразу, что сразу после президентских выборов мы выступим с концептуальными поправками – и в том, что касается депутатов, и по другим элементам, которые нужно актуализировать, – сказал Додон.