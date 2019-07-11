Президент: Не исключаю встреч с Йоханнисом и Зеленским в начале сентября (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон не исключает встреч со своими коллегами из соседних стран – президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и президентом Украины Владимиром Зеленским – в начале сентября. Об этом глава государства заявил в рамках программы на общественном телеканале.

Игорь Додон напомнил, что совсем недавно у него состоялись телефонные разговоры с главами обоих государств. И в Румынии, и в Украине вскоре предстоят выборы – президентские и парламентские, соответственно, добавил он.

– Я не исключаю, что у нас состоятся встречи с обоими президентами в начале сентября на международных платформах – есть несколько платформ, в которых я приму участие. С господином Йоханнисом мы договорились, что, как только мы найдём возможность, состоится мой официальный визит в Румынию или его визит в Молдову. С Зеленским мы договорились, что после их парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, после формирования власти, мы вернёмся к этой теме, – отметил глава государства.