Президент не исключает дальнейшей девальвации лея (ВИДЕО)

0

“Не хочу делать прогнозы, но надеюсь, что у Нацбанка и правительства есть четкая позиция и политика на тему того, что делать дальше, и что они не допустят падения курса лея, дальнейшего увеличения курса доллара и евро”, – об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV. Глава государства, при этом, отметил, что ситуация зависит и от политической стабильности в стране.

– Но самый важный фактор – это поступление валюты в страну. У нас падают прямые иностранные инвестиции, нет внешнего финансирования, и в последнее время мы видим негативную динамику касаемо перечислений наших граждан, работающих за рубежом. Эти факторы, с учетом роста цен на энергоресурсы, будут дальше давить на лей, и может быть дальнейшая девальвация, – сказал президент.

Напомним, на этой неделе евро перевалил за отметку в 20 леев. Растет и доллар.