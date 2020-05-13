Президент не исключает, что оппозиция может готовить план возвращения в страну Плахотнюка

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При нынешнем руководстве страны Владимир Плахотнюк может вернуться в Молдову, только чтобы сесть в тюрьму. Об этом Игорь Додон заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”. Глава государства, однако, не исключил, что у оппозиции по этому поводу есть свой план.

В частности, комментируя заявление лидера ППДП Андрея Нэстасе о том, что Плахотнюк “уже в дороге, по пути в Кишинев”, Додон сказал следующее:

– Возможно, он имел в виду, что они хотят его привезти вместе с Шором и Канду. В любом случае, пока есть нынешние правительство и коалиция, Плахотнюк в страну не вернется или вернется только для того, чтобы сесть в тюрьму. А вот их комбинация с Шором и с Канду, кто знает? Хочу посмотреть, посмотрим.

Президент также выразил уверенность в том, что атаки в его адрес, срежиссированные в том числе депутатами-перебежчиками, – попытка Плахотнюка отомстить главе государства. Игорь Додон отметил, что ни в адрес Майи Санду, ни в адрес Андрея Нэстасе подобного не наблюдается.

– Зачем ему начинать войну против Майи Санду, если он находится в США? Если у него и есть война, то только с нами. И это понимают все, в том числе Нэстасе, который делает такие заявления. Поэтому возвращение Плахотнюка возможно только в том случае, если они свергнут правительство и создадут большинство с Канду и Шором. Вот тогда – да, многое может случиться, но это будет уже под их ответственность, – отметил Додон.

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