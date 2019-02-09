Президент не будет поддаваться на провокации электоральных конкурентов, надеющихся поднять свой рейтинг за счёт него

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Пресс-служба администрации президента выступила с комментарием по поводу атак, которые продолжаются на институт президентства.

– Как уже отмечалось ранее, атаки на институт президентства продолжаются и будут продолжены с ещё большей силой до конца предвыборной кампании. Повторяем, что всенародно избранный президент решил не участвовать в этой предвыборной битве, чтобы не становиться мишенью полемик различных политических акторов страны, которые рассчитывают поднять свой рейтинг за счет информационного пинг-понга, – отмечается в реакции пресс-службы главы государства.

В данной связи администрация президента призывает всех конкурентов на выборах реализовать свой потенциал в идеях, предложениях и стратегиях, а не за счёт попыток вступить в полемики с институтом президентства и непосредственно самим главой государства.