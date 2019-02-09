Президент не будет поддаваться на провокации электоральных конкурентов, надеющихся поднять свой рейтинг за счёт него

Президент не будет поддаваться на провокации электоральных конкурентов, надеющихся поднять свой рейтинг за счёт него

Пресс-служба администрации президента выступила с комментарием по поводу атак, которые продолжаются на институт президентства.

– Как уже отмечалось ранее, атаки на институт президентства продолжаются и будут продолжены с ещё большей силой до конца предвыборной кампании. Повторяем, что всенародно избранный президент решил не участвовать в этой предвыборной битве, чтобы не становиться мишенью полемик различных политических акторов страны, которые рассчитывают поднять свой рейтинг за счет информационного пинг-понга, – отмечается в реакции пресс-службы главы государства.

В данной связи администрация президента призывает всех конкурентов на выборах реализовать свой потенциал в идеях, предложениях и стратегиях, а не за счёт попыток вступить в полемики с институтом президентства и непосредственно самим главой государства.

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