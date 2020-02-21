Президент назвал три возможных сценария развития политической ситуации в стране

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Глава государства считает, что есть три вероятных сценария развития политической ситуации в стране. Он рассказал о них в рамках очередного выпуска видеоплатформы “Президент отвечает”.

Первый сценарий, по мнению Игоря Додона, заключается в том, что всё останется так, как было до сих пор.

– То есть, правительство, в отсутствие стабильного большинства в парламенте, будет миноритарным, и будет предлагать законопроекты, за которые могут голосовать депутаты, включая Канду и других, – отметил он.

Второй сценарий – официальная коалиция, которую, как считает президент, нельзя исключать.

– В этих условиях это может быть коалиция ПСРМ – ДПМ, если Демпартия реформируется, реструктурируется, очистится, – пояснил он.

Третий сценарий – досрочные парламентские выборы, которые, однако, отмечает Додон, станут проблемой для страны, потому что тогда большинство социально-экономических проектов рискуют оказаться заблокированными или приостановленными.

– Для социалистов не проблема пойти на досрочные выборы, а для страны это может стать проблемой, плюс на их организацию будет потрачено 70-80 млн. Кто хочет досрочных выборов? Майя Санду, потому что она вне парламента и хочет вернуться в него, Илан Шор, потому что он хочет дестабилизировать ситуацию из-за того, что генеральный прокурор серьезно начал заниматься расследованием “кражи века” и сделки с аэропортом. Шор надеется, что в случае досрочных выборов будет неразбериха и будет не до него. Но вообще досрочные выборы я не считаю выходом из ситуации, – добавил Додон.

Глава государства также заверил, что вне зависимости от того, какой сценарий в итоге будет реализован, Ион Кику останется премьером как минимум до конца этого года, однако президент хотел бы, чтобы он возглавлял правительство весь мандат, до 2023 года, потому что он справляется с возложенными на него задачами. При этом Додон не исключил, что ряд министров могут быть заменены.