Президент назвал три главные задачи для будущего генпрокурора (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон считает, что у будущего прокурора страны будут, как минимум, три главные задачи. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Первое – в молдавском обществе много говорят про Kroll 1, 2 – то есть, кража миллиарда. Там работы выше крыши. И там замешаны большинство из тех, кто был до сих пор у власти. Вторая сфера деятельности – расследование коррупционных схем, контрабанда и т. д. Куда ни ткнешь – везде схемы, везде и во всем. Была даже фирма, которая делала уборку в зданиях «Молдовагаз», «Молдтелеком» и других и получала по миллиону леев в месяц. Третья сфера деятельности предполагает расследование узурпации власти, – перечислил президент.

Игорь Додон считает, что по всем трем направлениям есть работа для прокурора и основания для возбуждения уголовных дел внутри страны и поиска виновных.