Президент назвал 5 приоритетов для сохранения страны и народа

Сохранение народа должно быть главной задачей любого правительства. Об этом президент страны Игорь Додон заявил сегодня в рамках выступления на учредительном заседании нового парламента Молдовы.

Глава государства озвучил, что для этого нужно сделать и какими должны быть, по его мнению, приоритеты нашей совместной деятельности. Публикуем текст от первого лица.

1. Прежде всего, необходимо восстановить доверие граждан к институтам государства. Каждый гражданин Молдовы, независимо от национальности, вероисповедания, языка общения и политических взглядов, должен ощутить значительные положительные изменения в области защиты своих прав и свобод со стороны государства и институтов государства. Конечно, сограждане должны соблюдать законы, но без чувства страха за любой сделанный шаг или заявление, которое не устраивает тех, кто контролирует власть в государстве. Любая попытка какой-либо политической партии у власти подчинить или принудительно навязать свою собственную позицию, неизбежно вызовет отвращение со стороны общества и рано или поздно приведет к негативным последствиям для тех, кто контролирует власть. Мы все должны это понять и начать радикальные изменения ситуации в стране к лучшему. Это может быть достигнуто только путем проведения реальных и комплексных реформ в области юстиции, создания правового государства, борьбы с коррупцией. Мы все должны быть равными перед законом и отвечать за свои действия.

2. Нам нужен качественный экономический скачок, который мы можем достичь посредством новой экономической политики, основанной как на создании стимулирующих условий для тех, кто инвестирует и создает рабочие места в Республике Молдова, запуске национальных проектов по инвестициям в инфраструктуру, так и на освоении нашего потенциала, вытекающего из сбалансированной внешней политической и экономической деятельности. Попытка сохранить рост ВВП на уровне 3-4% – это не является устойчивым развитием, а скорее – попыткой выжить. Разработка и внедрение программы ускоренного развития – важная задача для экономического блока в будущем правительстве.

3. Социальная справедливость должна быть основной целью любого управления. В нашей стране существует большая дифференциация доходов различных категорий граждан. Мы обязаны обеспечить на основе комплексных реформ повышение уровня благосостояния и социальной защиты людей. Граждане ожидают от нового парламента и правительства роста пенсий и зарплат, пособий и других видов социальной помощи, более доступных и качественных медицинских услуг, значительного улучшения качества жизни социально неблагополучных слоев населения.

4. Укрепление государственности и территориальная реинтеграция Республики Молдова. Мы всегда должны помнить, что наши предки веками защищали эту землю, и долг каждого из нас – сохранить государственность и целостность страны, развивать ее и с гордостью и чувством выполненного долга оставить ее нашим потомкам. В этом году мы отмечаем 660-летие молдавской государственности, и это большое достижение, что у нас есть независимое, суверенное, единое и нейтральное государство. Для укрепления государственности страны аппарат президента, правительство и парламент должны разработать общее видение основных параметров модели мирного урегулирования приднестровской проблемы, восстановления территориальной целостности страны в границах, признанных на международном уровне, тесно сотрудничая с нашими международными партнерами.

5. Республика Молдова – многонациональное государство с национальными традициями, в которой сосуществуют десятки этнических групп. Независимо от национальности, мы все являемся частью молдавского народа и имеем тот же долг перед нашей общей Родиной.