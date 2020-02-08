Президент навестил три супружеские пары долгожителей в Хынчештском районе (ФОТО, ВИДЕО)

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В Хынчештском районе президент Молдовы Игорь Додон навестил три супружеские пары долгожителей. Глава государства выразил им глубокое уважение за гармонию в отношениях и мудрость, пронесенную через года, а также пожелал им долгой счастливой жизни.

Речь идет о Георгии и Екатерине Мынзарь из села Чучулень, которые в этом году празднуют пять десятилетий совместной жизни. За это время они вырастили двоих детей и трех внуков.

Затем президент зашел в гости к семье Василия и Валентины Сильвестру в селе Дрэгушень, у них в этом году тоже золотая свадьба. У них двое детей и трое внуков, а господин Сильвестру при этом отмечает еще и 50-летие трудовой деятельности в качестве медицинского работника.

– Пользуясь этой прекрасной возможностью, вручил ему Почетный диплом Президента и искренне поблагодарил за многолетний добросовестный труд, – написал президент на своей странице в социальной сети.

В завершение рабочей поездки Додон отправился к Георгию и Фионе Барбаян в село Столничень, которые за 50 лет совместной жизни воспитали троих детей и четырех внуков.