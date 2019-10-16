Президент навестил с подарками многодетную семью в Единцах (ФОТО, ВИДЕО)

Президент навестил с подарками многодетную семью в Единцах (ФОТО, ВИДЕО)

В завершение визита на север страны навестил Игорь Додон навестил семью Иоана и Татьяны Черня в Единцах, которые с огромной верой и любовью растят семерых детей в возрасте от 1,5 до 17 лет. Иоан Черня более 18 лет является настоятелем Архиерейского собора Святого Василия Великого в Единцах.

Глава государства выразил уважение родителям и отметил, что их семья, в которой гармонично растут и развиваются семеро детей, – прекрасный пример для подражания. Президент подарил детям книги и игрушки и пожелал им успехов в учебе.

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