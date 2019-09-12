Президент навестил две семьи, живущие в Чимишлийском районе (ФОТО, ВИДЕО)

Президент навестил две семьи, живущие в Чимишлийском районе (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе рабочей поездки в Чимишлийский район Игорь Додон навестил также супружескую пару долгожителей – Алексея и Людмилу Арнаут, которые в апреле отметили 56-летие совместной жизни.

Кроме того, президент встретился с семьей Владимира и Марии Граур, которые в мире и согласии растят четырех детей, в том числе двух дошкольников. Владимиру и Марии с трудом удается обеспечивать детей всем необходимым, особенно двух школьников. В связи с этим было решено сделать им подарки.

– Буду и далее поддерживать социально уязвимые, неполные и многодетные семьи, а также людей, живущих в сложных условиях, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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