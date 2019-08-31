Президент: Нас не должен разделять язык, который, на самом деле, нас объединяет

По случаю праздника родного языка Игорь Додон обратился с посланием ко всем нашим согражданам.

Ниже приводим текст без сокращений.

– Красота мамы и любовь к ней не зависят от того, как зовут маму – мы любим и ценим её вне зависимости от её имени. Так же и с Родиной, и с родным языком. Важно любить и ценить их такими, какими мы их унаследовали, к каким мы привыкли или как мы сами предпочитаем их называть.

В праздник родного языка хочу, чтобы все наши сограждане осознали, что мы говорим на одном из самых красивых языков мира. Называем ли мы его молдавским (как это предпочитают делать большинство молдаван и как написано в Конституции) или румынским (как предпочитают другие наши сограждане) – это тот же язык, и он наш. Нас не должен разделять язык, который, на самом деле, нас объединяет.

Большее значение имеют содержание и смысл: важно, как мы говорим, как думаем на нашем языке, как мы умеем на нем общаться и строить с его помощью лучшее будущее.

Так случилось, что вот уже несколько десятилетий название языка было и остаётся причиной непонимания и напряжения в нашем обществе. Языковой вопрос стал настолько чувствительным для Республики Молдова, что любая инициатива в этом отношении вызывала конфликты и волнения. Поэтому, быть может, наилучшее решение сегодня – сконцентрироваться не на форме, а на содержании, не на названии, а на качестве речи, и позволить молдавскому народу как главному хозяину языка, самостоятельно им распоряжаться, как это было многие века. Не будем решать за людей. Вековая мудрость позволит гражданам сделать это более взвешенно, интеллигентно и глубоко, чем это сделаем мы, политики.

Долг политиков – предоставить гражданам и всем подрастающим поколениям такую социальную и образовательную среду, которая позволила бы культивировать родной язык, изучать его и совершенствовать свою речь. Думаю, что это – правильнее всего.

Пусть же славится наш родной язык не только 31 августа, но и каждый день!