Президент направил поздравление по случаю Национального дня Египта

Президент направил поздравление по случаю Национального дня Египта

Игорь Додон направил поздравительное послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху аc-Сиси по случаю национального дня этой страны. Глава государства пожелал мира и процветания египетскому народу.

– Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить свою уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Арабской Республикой Египет будут динамично развиваться на благо наших стран и народов. Позвольте, Ваше Превосходительство, еще раз пожелать Вашей стране благополучия и прогресса и прошу Вас принять заверения в моем глубоком к Вам уважении, – отметил Игорь Додон. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md