Президент направил поздравление по случаю Национального дня Египта

Игорь Додон направил поздравительное послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху аc-Сиси по случаю национального дня этой страны. Глава государства пожелал мира и процветания египетскому народу.

– Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить свою уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Арабской Республикой Египет будут динамично развиваться на благо наших стран и народов. Позвольте, Ваше Превосходительство, еще раз пожелать Вашей стране благополучия и прогресса и прошу Вас принять заверения в моем глубоком к Вам уважении, – отметил Игорь Додон.