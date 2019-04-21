Президент направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску по случаю католической Пасхи

Президент направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску по случаю католической Пасхи

Сегодня католический и протестантский мир празднует Светлое Христово Воскресенье. По этому случаю Игорь Додон направил искренне поздравление Его Святейшеству Папе Римскому Франциску.

Ниже публикуем текст послания без сокращений.

В день Святой Пасхи, когда все вокруг просыпается, оживает и весь мир наполняется великой радостью, праздник Светлого Христова Воскресения в который раз открывает нам истину веры в Иисуса Христа.

Праздник христиан является и самым главным событием в истории человечества, ибо Своим Воскресением Иисус Христос победил зло на Земле, воцарив торжество света.

А мы с глубоким смирением чтим величайшее чудо, укрепляя нашу веру в добро.

Несмотря на враждебные действия, разрушающие дух веры, наша христианская миссия заключается в продвижении высших ценностей человечества с тем, чтобы народы могли прийти к взаимопониманию и гармонии.

Возрадуемся  вместе с нашими близкими благословению, которым Он осчастливил нас. И пусть, Ваше Святейшество, Вас облекают дары Святого Воскресения!

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