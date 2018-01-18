Президент намерен разобраться в блокировании правительством деятельности Национального совета по аккредитации и аттестации

Президент встретился сегодня, 18 января, с председателем Национального совета по аккредитации и аттестации господином Александром Бурианом.

Глава государства проинформирован о сложном положении, в котором находится это важное ведомство, ответственное за сертификацию учреждений в области исследований и развития, за оценку и аттестацию высококвалифицированных научных и научно-дидактических кадров. Подобное положение дел стало результатом окончания 11 июня 2017 года мандата деятельности комиссий по аттестации и аккредитации, а также нежелания нынешней власти определить кандидатуры для новых комиссий, как того требует действующее законодательство.

– Это искусственное блокирование со стороны правительства делает невозможным рассмотрение почти 300 досье для присвоения научных и научно-дидактических степеней, для подтверждения научных советов для защиты докторских диссертаций, а также диссертаций на степень доктора хабилитат, для наделения соответствующих лиц полномочиями руководства докторской деятельностью. Отметил необходимость преодоления сложившегося положения. В этой связи, намерен обратиться в правительство с требованием выдвижения в кратчайшие сроки кандидатур для формирования вышеуказанных комиссий, которые будут выполнять свой мандат до вступления в силу изменений в Кодексе о науке и инновациях, а также до создания Национального агентства по обеспечению качества в области образования и исследований (НАКОИ),- сообщил по итогам проведенной встречи президент.

Игорь Додон подчеркнул, что сделает всё возможное для того, чтобы деятельность исследовательских учреждений не страдала из-за бездействия и некомпетентности лиц, ответственных за развитие научной сферы в нашей стране.