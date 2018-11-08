Президент намерен поддерживать все проекты, призванные содействовать развитию молдавской экономики (ФОТО)

Перед поездкой в Париж глава государства провел встречу с членами Торгово-промышленной палаты Франция-Молдова. В беседе принял участие Посол Франции в Республике Молдова Паскаль Лё Дёнф, а также представители крупных французских компаний в Молдове, таких как Peugeot, Orange, Airbus, Lafarge и т.д.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями относительно экономической ситуации в стране, перспектив ее развития, а также секторов с возможностями для экономического роста. Игорь Додон приветствовал интерес, который французские инвесторы и компании проявляют к нашей стране как в плане расширения своего присутствия на молдавском рынке, так и в плане налаживания торгового обмена.

– Отметил свою готовность поддерживать и поощрять все проекты, призванные содействовать развитию молдавской экономики, расширению и углублению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами на благо обеих сторон, – подчеркнул президент.