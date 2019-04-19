Президент намерен обратиться на следующей неделе в КС по поводу выдвижения кандидатуры премьера (ВИДЕО)

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Скорее всего, на следующей неделе президент обратится в Конституционный суд для того, чтобы получить чёткую и ясную интерпретацию по следующему вопросу: если нет руководства парламента и парламент не может принять ни одного закона, должен ли президент выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра или нет? Об этом Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

– Наши юристы в президентуре говорят, что нет, потому что если в парламенте нет парламентского большинства, если невозможно проголосовать ни за один закон, какой смысл выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра? Но для того, чтобы потом не было никаких интерпретаций, скорее всего, в понедельник или вторник мне придётся обратиться в КС для того, чтобы было чётко и ясно. Если КС скажет, что президент обязан, то, скорее всего, на через неделю или сразу после Пасхи я начну переговоры с фракциями, даже если нет руководства парламента, и выдвину кандидатуру на должность премьер-министра. Когда есть парламентское большинство – все понятно. Две партии выдвигают кандидатуру и тогда проще. Если нет парламентского большинства, тогда мне придётся брать ответственность и думать, кого предлагать, а дальше пусть парламент разбирается, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что если же КС вынесет вердикт о том, что президент не обязан в ситуации, когда нет руководства парламента, выдвигать на должность премьер-министра, тогда он не будет вмешиваться в процесс. Это означает, что если прошедшие в парламент не договорятся, после 21 июня будет распущен парламент.