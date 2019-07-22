Президент намерен и далее поддерживать и поощрять деятелей культуры и искусства (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с выдающимся тенором, Народным артистом Михаем Мунтяну. Стороны обменялись мнениями о ситуации в стране, особенно в области культуры.

Глава государства подчеркнул то внимание, которое он уделяет защите и продвижению культурного наследия страны, поддержке культуры как одному из определяющих факторов воспитания и образования граждан страны.

– Выразил признательность за усилия, которые великий артист прилагает для развития музыкального искусства, за его существенный вклад в продвижение национальных культурных ценностей. Подчеркнул, что буду и далее поддерживать и поощрять деятелей культуры и искусства, которые своим профессионализмом и преданностью ремеслу приносят славу нашей стране. Отмечу, что великий артист Михай Мунтяну вот уже несколько десятилетий срывает аплодисменты на сценах России, США, Франции, Германии, Украины, Италии, Румынии, Польши, Болгарии, Японии, Австрии и др, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.