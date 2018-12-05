Президент намерен добиться сотрудничества Молдовы с ЕАЭС на уровне правительства и парламента

В апреле прошлого года Молдова подала заявку на получение статус наблюдателя при ЕАЭС, а 14 мая этого года стала первой страной, которой была оказана такая честь. Как отметил в интервью для РИА Новости президент страны Игорь Додон, “это часть сбалансированной внешней политики, мы не можем отказаться от сотрудничества с Востоком или Западом. Это возможность более близко познакомиться с теми процессами, что происходят в ЕАЭС”.

– ЕАЭС интересует нас минимум в трех направлениях. С точки зрения торговли в 2017 году страны ЕАЭС импортировали агропромышленную продукцию на 30 миллиардов долларов. Молдавия экспортировала во все страны мира продукцию на 1 миллиард долларов. Если мы сможем увеличить наши поставки хотя бы на один миллиард долларов, это существенно изменит ситуацию в Молдавии. Второе направление — это энергетика. В рамках ЕАЭС действуют другие преференциальные цены на энергоресурсы для членов ЕАЭС, я этот вопрос уже обсуждал с руководством Газпрома. Мы понимаем, что эти преференции обычно получают члены ЕАЭС, и мы постараемся использовать статус наблюдателя для получения подобных преимуществ. Третье направление — это мигранты. Мигранты из стран ЕАЭС имеют облегченный доступ к рынку труда, например, имеют возможность работать без патентов. Для 600 тысяч наших мигрантов это жизненно важный вопрос, – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что “с того момента, как мы получили этот статус, уже было несколько рабочих встреч, эта работа должна продолжиться и на уровне правительства”.

– После выборов мы будем ставить вопрос о том, чтобы меморандум, подписанный на уровне ЕАЭС, был ратифицирован и молдавским парламентом, чтобы сотрудничество стало более активным, – добавил он.

Напомним, что завтра в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего совета Евразийского экономического союза. По приглашению Владимира Путина в нем примет участие президент страны Игорь Додон. Стоит отметить, что Молдова впервые будет участвовать в мероприятии в качестве страны-наблюдателя.