Президент: Найдем средства, чтобы помочь с оплатой коммунальных услуг пенсионерам (ВИДЕО)

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Руководство страны ищет возможность помочь с оплатой коммунальных услуг в период ЧП пенсионерам. Об этом Игорь Додон заявил в рамках очередного выпуска “Президент отвечает”.

– Я не назову сейчас точно сколько, но то, что мы примем такое решение по моему предложению, изыщем средства для помощи пенсионерам, нашим отцам и матерям – обещаю, что это произойдет в ближайшее время, – сказал он.

Глава государства также заверил, что пенсионеры получат в этом году еще раз помощь от государства, аналогичную той, что была на зимние праздники.

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