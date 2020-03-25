Президент наградил посла Беларуси в Молдове Орденом Почёта (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений между Молдовой и Беларусью, отметили важность укрепления многолетней дружбы наших народов и выразили надежду на успешное преодоление совместными усилиями глобального пандемического кризиса.

Собеседники также обменялись мнениями о применяемых нашими странами механизмах борьбы с распространением вируса COVID-19.

– В знак глубокой признательности за значительный вклад в развитие и укрепление молдавско-белорусских отношений дружбы и сотрудничества я подписал указ о награждении Сергея Чичука Орденом Почёта. Пожелал дипломату успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность в том, что его преемник на этом посту внесет свой вклад в поступательное развитие взаимовыгодного партнерства между Молдовой и Беларусью, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.