Президент наградил «Почетным Орденом РМ» знаменитого балетмейстера Бориса Эйфмана (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с известным российским балетмейстером, народным артистом России, заслуженным деятелем искусств РФ, художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борисом Эйфманом.

Эйфман уже в течение 40 лет руководит созданным им театром. Родился в Кишиневе и является автором более 40 известных постановок, в том числе «Реквием» Моцарта, который маэстро поставил 10 лет назад на сцене Национального театра оперы и балета в Кишинёве.

— Говорили о важности сбережения общего культурного наследия, о необходимости сохранения и развития культурных и творческих связей между Молдовой и Россией. Выразил огромную благодарность Борису Яковлевичу Эйфману за его вклад в нашу общую культурную сокровищницу, — отметил глава государства.

В знак высокой признательности особых заслуг в развитии хореографического искусства, за вклад в укрепление молдо-российских культурных связей, Игорь Додон присвоил господину Борису Эйфману Почетный Орден Республики Молдова („Ordinul de Onoare”).