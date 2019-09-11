Президент наградил Орденом Республики молдавского чемпиона мира по шашкам (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с Ионом Доской, чемпионом мира 2019 года по шашкам.

Международный гроссмейстер одержал победу на чемпионате мира по шашкам в старшей возрастной категории. Состязание прошло недавно в болгарском городке Кранево. В богатом послужном списке Иона Доска это пятый мировой чемпионский титул, наряду с тремя титулами чемпиона Европы, с чем президент его и поздравил.

– Отметил, что за особые заслуги перед государством, многолетний усердный труд, высокие профессиональные качества и активную деятельность я принял решение подписать Указ о присвоении Иону Доске «Ордена Республики». Пожелал гроссмейстеру крепкого здоровья и больших успехов в продвижении имиджа Республики Молдова за рубежом, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети.