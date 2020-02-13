Президент наградил Орденом Республики еще одного ветерана ВОВ (ФОТО)

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Находясь в селе Дороцкая, Игорь Додон решил навестить единственного живущего здесь ветерана войны Иосифа Терентьева, которому уже 94 года.

Иосиф Терентьев участвовал в Великой Отечественной войне, будучи мобилизованным в сентябре 1944 года. В марте 1945-го был тяжело ранен и попал в военный госпиталь, где и получил радостную весть о Великой Победе.

Указом Президента Республики Молдова, в знак высокой оценки его мужества, отваги и самопожертвования, проявленного на полях сражений Великой Отечественной, Игорь Додон вручил Иосифу Терентьеву Орден Республики.

– С годами остается всё меньше и меньше участников той страшной войны. Именно поэтому мы должны воздать почести и выразить признательность тем, благодаря которым мы живем в мире, – отметил он.