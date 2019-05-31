Президент наградил лучших учащихся гимназий своего родного села и родного села своей мамы (ВИДЕО)

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Сегодня в школах Молдовы прозвучал последний звонок, завершивший 2018-2019 учебный год. В связи с этим президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в соцсети поздравил всех, кто вовлечен в учебный процесс: учителей, учащихся, родителей.

Последний звонок возвестил начало долгожданных каникул, но и волнительного периода для выпускников. Желаю всем тем, кому предстоит сдавать экзамены на степень бакалавра и другие экзамены, справиться с волнением и опереться на полученные в школьные годы знания. Уверен, что потенциал подрастающего поколения Молдовы при его правильной реализации будет содействовать благополучию нашего общества, – написал он.

Отметим, что в этом году, как и прежде, самые прилежные ученики школ родного села президента, Садова, и родного села его мамы, Кэприяна, получили дипломы Президента Республики Молдова и денежные премии.

Намереваюсь внедрить эту практику во всех учебных заведениях страны, чтобы мотивировать учеников к достижению успехов в учебе. Кроме того, в конце июня 200 лучших выпускников со всей страны будут приглашены в президентуру, где им будут вручены почетные дипломы Президента Республики Молдова, – добавил глава государства.