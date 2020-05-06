Президент: Надо говорить людям правду о войне и о Великой Победе! (ВИДЕО)

0

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент Молдовы Игорь Додон дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР 24», в котором рассказал, как война затронула его семью и что в нашей стране делают для увековечивания памяти героев.

Глава государства подчеркнул, что подавляющее большинство граждан Республики Молдова каждый год празднует День Победы.

– Это касается каждой семьи, даже тех, в которых не хотят это признавать. В каждой семье есть люди, которые воевали, родственники, которых погибли или которых затронула эта страшная война. Для нас День Победы – это великий праздник, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что нужно говорить правду о тех событиях новым поколениям, потому что если начинать что-то скрывать и интерпретировать – это первый шаг к мотивации того, чтобы эта страшная трагедия повторилась.

– Уверен, что на молдавской земле об этой войне всегда будут помнить. В Молдове более полутора тысяч памятников, практически в каждом населенном пункте есть памятник погибшим солдатам. Мы делаем всё возможное, чтобы они были ухожены. 9 мая жители сел приходят с цветами к этим памятникам, вспоминают наших дедов, – заявил он.

Говоря о своем традиционном участии в шествии “Бессмертный полк”, Игорь Додон отметил, что “для нас это святое, потому что мы себя считаем потомками победителей”.

– Это важный сигнал для общества, когда президент вместе с семьей, с сыновьями, с руководством страны идет в единой колонне. Еще лет пять назад, когда я был депутатом парламента, а у власти были силы, которые требовали запрета георгиевской ленточки, мы тогда им это не позволили и в знак протеста все депутаты пошли в парламент с георгиевской ленточкой, именно в том году на фоне этих попыток, я помню, что вышло рекордное количество людей. 100-150 тысяч человек вышли только в Кишиневе. Люди выходили, чтобы показать свою позицию. Я думаю, именно то, что в Кишиневе каждый год выходит 60-100 тысяч человек на Марш Победы – это позиция простых людей, которые чтят память тех, кто погиб, которые считают себя потомками победителей, которые считают 9 мая Днем Победы, – сказал он.

Полную версию интервью можно прочитать здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.