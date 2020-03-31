Президент: Надеюсь, те, кто просит организовывать сотни чартеров ежедневно, осознают все риски

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Из 55 выявленных сегодня случаев коронавируса 7 являются завезёнными. Четверо из инфицированных прибыли чартерными рейсами. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. Глава государства ещё раз обратился к гражданам, находящимся за границей, с просьбой проявить понимание.

– Мы должны обеспечить безопасность и здоровье наших граждан. Количество осуществляемых чартеров регулируется МИДЕИ, исходя из принципов охраны здоровья граждан. Надеюсь, те, кто просит организовывать сотни чартеров ежедневно, осознают все риски. У нас наблюдался значительный спад количества завезённых случаев, а сегодня зарегистрированы сразу 7, когда в минувшие дни было всего 1-2 случая. Будут приняты соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность граждан Молдовы, – констатировал Додон.

Президент добавил, что надеется на понимание со стороны граждан, а также на спад обвинений в адрес властей, которые делают всё возможное для разрешения ситуации.

– Ещё раз хочу поблагодарить врачей, пограничников, полицейских. А граждан прошу быть ответственными. Чем ответственнее мы будем, тем быстрее мы преодолеем этот кризис, – подытожил президент.

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