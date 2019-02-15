Президент: Надеюсь, каждый районный центр получит подарок от Путина (ВИДЕО)

0

12 “КамАЗов”, подаренные руководством РФ, нужны каждой примэрии Молдовы. Это серьезная техника, с помощью которой можно убирать мусор и снег. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон.

– Прошлой ночью они прибыли на границу с Польшей, этой ночью пересекут Польшу, далее – Венгрию, Румынию. Они едут в обход Украины, и в Молдову должны прибыть 21-22 февраля. Они едут своим ходом: 12 “КамАЗов” и 6 фур с оборудованием, необходимых для этого транспорта, – рассказал глава государства.

По его словам, первую партию получат Кишинев, Бельцы, Комрат, Сороки и другие населенные пункты. В то же время Додон отмечает, что он попросил у Владимира Путина 100 единиц транспорта, и надеется, что будет и вторая и последующие партии техники.

– Чтобы каждый районный центр получил подарок от Путина в рамках наших договоренностей в прошлом году. Думаю, это очень символично. А распределять их мы будем после 25 февраля, после выборов, – добавил он.