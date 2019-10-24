Президент: Надеюсь, что в Кишиневе будет действительно профессиональный примар!

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Наконец у нас есть шанс получить функциональную мэрию с таким Муниципальным советом, чья деятельность не будет блокироваться. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью порталу noi.md.

– У нас есть, с одной стороны, ПСРМ, которая получила больше мандатов, чем раньше, а с другой стороны, блок “ACUM”, занявший в совете место либералов, которые так долго блокировали работу и занимались только личными или групповыми интересами, – пояснил он.

Что касается будущего примара, последует второй тур, и граждане решат, кому вручить этот мандат. Игорь Додон надеется, что в Кишиневе будет действительно профессиональный примар, который знает реальные проблемы города и способы их решения.

– Столице не нужны в руководстве люди, которые приходят, чтобы с нуля начать выяснять, что им нужно делать, совершая ошибки одну за другой, которым понадобятся годы, чтобы понять, что происходит в городе. В течение многих лет Кишинев находился в глубоком административном кризисе, поэтому я и говорю, что будущему примару и Муниципальному совету необходимо немедленно предпринять конкретные действия, чтобы вывести столицу из кризиса. Это ситуация, в которой нет места геополитическим дебатам или политической борьбе. От тех, кто хочет управлять Кишиневом, ждут эффективных решений и их скорейшего применения на практике, – отметил глава государства.