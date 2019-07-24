Президент надеется, что представители правительства примут участие в заседании Межправсовета ЕАЭС 9 августа (ВИДЕО)

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9 августа состоится заседание ЕАЭС. До сих пор от Молдовы в них участвовал только президент, однако глава государства надеется, что теперь в нем примут участие и представители правительства. Об этом глава государства заявил в интервью порталу noi.md.

– Я очень надеюсь, что правительство сделает все возможное и отправит туда одного из членов кабинета министров, чтобы мы были в курсе всех событий и всех новых тенденций, которые есть и на Западе, и на Востоке, – сказал он.

Игорь Додон также рассказал о своей внешнеполитической повестке. В частности, у президента запланирован ряд очень важных визитов на Запад.

– В сентябре я буду в Брюсселе: сейчас согласовываем повестку дня, уже есть определенные пункты. Буду в США участвовать в Ассамблее ООН, буду выступать с трибуны ООН. В рамках этого визита запланированы встречи и с представителями руководства США. Мы планируем и другие визиты: есть приглашение в Париж в октябре-ноябре, будут и другие визиты в западные страны, – отметил Игорь Додон.

Кроме того, глава государства считает правильным, чтобы премьер-министр страны Майя Санду совершила либо рабочий, либо официальный визит в Москву, тем более что такое приглашение с российской стороны есть.

– Мы обсуждали этот вопрос. Знаю, что в ближайшее время должна состояться встреча министров иностранных дел Молдовы и РФ. Это очень важно, как первый шаг. После этого должно быть заседание межправкомиссии. Вся эта сбалансированность должна обязательно присутствовать, – подытожил он.