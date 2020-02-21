Президент на встрече с послом Франции: Молдова продолжит проводить взвешенную внешнюю политику между Западом и Востоком (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Французской Республики в Республике Молдова Паскалем Лё Дёнффом. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития молдавско-французских отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

В частности, они пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических связей.

Уделили особое внимание развитию внутриполитической ситуации в Республике Молдова, и в этом контексте я указал на готовность высшего руководства нашей страны к проведению прямого открытого диалога с Францией и Евросоюзом в целом. Высоко оценил активные контакты между Молдовой и Францией на уровне глав государств, имея в виду беседы с президентом Эмманюэлем Макроном «на полях» различных международных мероприятий. В связи с этим предложил французскому послу проводить с ним рабочие встречи для регулярного обмена мнениями. Кроме того, подтвердил намерение властей Молдовы продолжать взвешенную внешнюю политику между Западом и Востоком, – сообщил Игорь Додон по итогам проведённой беседы.