Президент на встрече с послами: Личные или партийные интересы ни в какой форме не могут быть поставлены выше национальных интересов страны! (ФОТО)

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Глава государства провел традиционную встречу с главами дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова. Участники беседы провели обмен мнениями по внутриполитической ситуации в Республике Молдова, указав на риски, связанные с деятельностью нынешнего правительства и перспективами дальнейшего функционирования парламентского большинства.

Игорь Додон подтвердил позицию администрации президента, которая и далее поддерживает правительство и парламентское большинство при условии, что определенные политические силы и деятели в своих действиях не станут выходить за рамки конституционных норм.

– Твердо убежден в том, что личные или партийные интересы ни в какой форме не могут быть поставлены выше национальных интересов Республики Молдова, – заявил он.