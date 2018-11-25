Президент: На территории России нужно открыть не менее 150 избирательных участков

Предстоящие парламентские выборы стали одной из тем беседы Игоря Додона с молдавскими гражданами, которая состоялась вчера в Москве.

В частности, участники встречи говорили о необходимости открытия большего количества избирательных участков на территории Российской Федерации.

⁃ Исходя из количества граждан Республики Молдова в Российской Федерации, а также из числа избирательных бюллетеней, нужно открыть не менее 150 участков, – отметил глава государства.

Напомним, что на предстоящих выборах на сотни тысяч молдавских граждан в России было открыто всего несколько избирательных участков. Это привело у тому, что на некоторых из них образовались очереди, а многие так и не смогли реализовать свою волю.

Очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля 2019 года.