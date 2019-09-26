Президент на Генассамблее ООН: Моя задача – добиться фактического признания и соблюдения статуса нейтралитета Молдовы

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С трибуны Генеральной ассамблеи ООН Игорь Додон рассказал о ситуации в нашей стране. Глава государства затронул и вопрос позиционирования и места Республики Молдова и других государств региона в политическом пазле и в стратегических интересах ведущих мировых держав.

– Мне не нравится использовать военные термины, и это, безусловно, не самое уместное сравнение, но через призму геополитической конфронтации в регионе легко просматривается сходство с понятием terra nullius. Должен отметить, что, хотя с момента замораживания вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году на нашей территории не рвались снаряды, конфронтация между основными геополитическими игроками в целях улучшения своих позиций в регионе не прекращалась. Все эти годы между великими силами не было консенсуса в отношении Республики Молдова. Наша страна является полиэтническим государством, и вследствие исторических событий последних веков геополитические предпочтения нашего населения почти поровну делятся между Востоком и Западом, между Российской Федерацией и Западом. Эта существенная и сохраняющаяся многие годы особенность свела к нулю неуклюжие и, прямо скажем, авантюрные стратегии по привлечению Молдовы к союзничеству с одними против других. Всякий раз, когда наши политики и национальные элиты позволяли втянуть себя в такие действия, стране приходилось дорого платить. Сначала – кровью и распадом в результате вооруженного конфликта в приднестровском регионе страны, затем – уже на протяжении десятилетий – экономической и социальной деградацией, – сказал он.

Игорь Додон с сожалением отметил, что на протяжении всех 28 лет независимости Республики Молдова диаметрально противоположные геополитические предпочтения были причиной серьезного разделения и раскола молдавского общества. Этим умело спекулировали различные политические силы – исключительно в интересах, чуждых нашему народу.

– Вот почему как Президент Республики Молдова я использую любую возможность для того, чтобы добиться фактического признания и соблюдения статуса нейтралитета моей страны. Этот статус закреплен в Конституции нашего государства. Мы не хотим, чтобы нас рассматривали как нейтральную территорию, – это нечто иное, чем нейтральное государство. Любая попытка поставить под сомнение этот статус является недружественным актом в адрес народа Республики Молдова, ведь такие подходы еще более обостряют внутренние разногласия в стране. Более того, они представляют угрозу для любых шансов продвижения по пути решения приднестровской проблемы, в том числе повышения безопасности во всем регионе. Наша цель и наш абсолютный приоритет – решение приднестровской проблемы – достижимы только при условии сохранения статуса военного нейтралитета Республики Молдова, – добавил он.

С трибуны Генеральной ассамблеи ООН президент поприветствовал последние инициативы Российской Федерации, сформулированные в ходе недавнего визита в Молдову министра обороны России Сергея Шойгу и во время официального визита министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в Москву, касающиеся возобновления процесса уничтожения иностранных боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе РМ. Этот важный шаг впервые после 2003 года может стать решающим в достижении геополитического консенсуса по вопросу политического урегулирования приднестровской проблемы и повышения безопасности в регионе, считает он.

– В настоящее время наблюдается высокая степень готовности рядовых граждан к поиску взаимоприемлемого решения. Достигнутый в последние годы в усилиях по сближению берегов Днестра прогресс, реализованный в рамках различных проектов гуманитарного, экономического и социального характера, укрепил это стремление. Все эти аспекты, взятые вместе, по нашему мнению, дают дипломатии великих держав хороший шанс внести решающий вклад в урегулирование замороженного конфликта и создать положительный прецедент для решения десятков подобных ситуаций по всему миру, – подчеркнул глава государства.