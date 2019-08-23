Президент: Мы всегда должны помнить, какой ценой была оплачена Победа! (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон отправился сегодня в село Рэскэець района Штефан-Водэ, где вместе с послом Беларуси Сергеем Чичуком, гостями из России, Украины и Казахстана, представителями местной публичной администрации и гражданского общества принял участие в торжественном открытии отреставрированного Мемориала героев, павших на этой земле 18 апреля 1944 года. Место называется «высота Ломакина» в честь солдата Василия Ломакина, который вместе с группой бойцов штурмом взял стратегический плацдарм в этом селе на берегу Днестра. 11 воинов пали смертью храбрых и были посмертно награждены званиями Героев Советского Союза.

Глава государства поздравил жителей села и всего района с 75-летием освобождения Молдовы от фашизма и подчеркнул важность реконструкции Мемориала, проведенной по инициативе президента. Игорь Додон отметил, что недавно опубликованные архивные документы свидетельствуют об исключительно жестоком оккупационном режиме, существовавшем на нашей земле в 1941-1944 годах, из-за чего, в частности, население Кишинева сократилось в 10 раз, с 300 тыс. до 30 тыс. человек.

– В связи с этим призвал наших сограждан помнить о том, какой ценой была оплачена Победа и благодаря кому мы сегодня живем мирно и свободно. Мы должны помнить о подвиге героев Великой Отечественной войны и передавать память о них будущим поколениям, ведь великая Победа была общей для советского народа, частью которого были и молдаване, – подчеркнул он.