Президент: Мы перешли ко второму сценарию. Прошу всех граждан проявить понимание

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Число заболевших коронавирусом в Молдове граждан перевалило за сотню. Таким образом, на данный момент в стране реализуется второй сценарий из ранее озвученных Игорем Додоном, который предусматривает, что количество подтвержденных случаев может составить 400-500.

Глава государства подчеркнул, что власти готовы к этому сценарию, как и к другим, которые могут последовать, но для недопущения дальнейшего распространения коронавируса руководство страны вынуждено перейти к более жестким мерам. В частности, сегодня была мобилизована армия, а с завтрашнего дня, 25 марта, доступ граждан в места массового скопления будет ограничен. Также запрещено покидать дома пожилым людям, наиболее подверженным риску заражения.

– Поэтому прошу граждан быть более понимающими и поддерживать нас всех: и руководство страны, и врачей, и полицейских, и солдат, которые будут контролировать исполнение всех этих решений в последующие дни и недели, – сказал он.

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